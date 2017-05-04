Эвакуация. На выход!

Сами приедут, все потушат и всех спасут. Вот только пожар условный. Пензенские спасатели проверили пожарную безопасность в учреждениях социальной защиты. Огнеборцы на месте отработали взаимодействие с работниками заведений и эвакуацию людей из здания.

«Я еще раз призываю к тесному контакту с нашими территориальными подразделениями, сотрудниками. Не стесняйтесь. Мы будем постоянно работать с объектами массового пребывания людей, чтобы обеспечить безопасность», - отметил Эдуард Кустов заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области.

На территории Пензенской области находится 65 объектов социальной защиты населения. В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей Главным управлением МЧС России по пензенской области и министерством труда, социальной защиты и демографии региона уделяется большое внимание вопросам пожарной безопасности подобных учреждений. Теперь огнеборцы будут навещать социальные центры намного чаще.