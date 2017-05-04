Инцидент на Олимпийской аллее

«Около часа дня в полицию Пензы поступило сообщение о том, что в районе Олимпийской аллеи на пересечении улиц Ленинградской и Лермонтова происходит конфликт. По предварительным данным, ссора возникла между гражданами на бытовой почве. В результате инцидента были повреждены два автомобиля. Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй – молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Данный молоток был изъят полицейскими на месте происшествия. В результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников и свидетелей данного инцидента», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.