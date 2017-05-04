|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Инцидент на Олимпийской аллее
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
«Около часа дня в полицию Пензы поступило сообщение о том, что в районе Олимпийской аллеи на пересечении улиц Ленинградской и Лермонтова происходит конфликт. По предварительным данным, ссора возникла между гражданами на бытовой почве. В результате инцидента были повреждены два автомобиля. Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй – молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Данный молоток был изъят полицейскими на месте происшествия. В результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех участников и свидетелей данного инцидента», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru