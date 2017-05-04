В ходе рейдового мероприятия в г.Нижний Ломов Пензенской области выявлены факты нарушения законодательства в области карантина растений

С приходом весны начинается активная реализация посадочного материала, а также саженцев плодовых и цветочных культур. Каждый садовод стремится обзавестись постепенно все новыми сортами кустарников и плодовых деревьев у себя на участке.

Сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия в г.Нижний Ломов выявлены факты нарушения законодательства в области карантина растений.

Гражданами осуществлялась реализация саженцев плодово-ягодных и цветочных культур в ассортименте происхождением из Краснодарского края без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние, что является нарушением статей 15, 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №204-ФЗ «О карантине растений».

По результатам рейда в отношении физических лиц составлено 6 протоколов об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции), назначены административные наказания в виде штрафа.