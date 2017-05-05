Андрей Шевченко проведет прием предпринимателей

11 мая в 10-00 состоится прием предпринимателей у заместителя главы администрации города Пензы А.В. Шевченко. Прием предпринимателей проводится в целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности. Записаться на прием предпринимателей к заместителю главы администрации города Пензы А.В. Шевченко можно по телефону: 68-28-31, или обратившись в кабинет №119 администрации города Пензы (пл. М. Жукова, 4).

Новость: Администрация города Пензы 05 мая 2017