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Андрей Шевченко проведет прием предпринимателей
Сегодня в Пензе
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11 мая в 10-00 состоится прием предпринимателей у заместителя главы администрации города Пензы А.В. Шевченко. Прием предпринимателей проводится в целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности. Записаться на прием предпринимателей к заместителю главы администрации города Пензы А.В. Шевченко можно по телефону: 68-28-31, или обратившись в кабинет №119 администрации города Пензы (пл. М. Жукова, 4).
11 мая в 10-00 состоится прием предпринимателей у заместителя главы администрации города Пензы А.В. Шевченко.
Прием предпринимателей проводится в целях оперативного решения вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и иных субъектов предпринимательской деятельности.
Записаться на прием предпринимателей к заместителю главы администрации города Пензы А.В. Шевченко можно по телефону: 68-28-31, или обратившись в кабинет №119 администрации города Пензы (пл. М. Жукова, 4).
Новость: Администрация города Пензы 05 мая 2017
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