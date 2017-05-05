В отношении Георгия Тюрина возбуждено уголовное дело

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области по результатам проведенного УФСБ России по Пензенской области комплекса оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

«Эта новость была для нас неожиданностью, она крайне неприятна, но наша позиция однозначна – закон один для всех, если человек виновен, он должен понести наказание. Мы против коррупции. Считаю необходимым отметить, что только судом определяется виновность в совершении преступления. Я уверен, что следственными органами и судебными инстанциями будет принято правильное решение, и они разберутся в этом деле. Тюрин Георгий Валерьевич в настоящее время задержан, в течение 48 часов будет определена мера пресечения, и после этого мы примем решение в соответствии с законодательством РФ», – прокомментировал Глава города Пензы Валерий Савельев.