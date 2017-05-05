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 Пятница, 05 мая 2017
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В отношении Георгия Тюрина возбуждено уголовное дело
Сегодня в Пензе
 
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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области по результатам проведенного УФСБ России по Пензенской области комплекса оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя  председателя  Пензенской городской думы (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

«Эта новость была для нас неожиданностью, она крайне неприятна, но наша позиция однозначна – закон один для всех, если человек виновен, он должен понести наказание. Мы против коррупции. Считаю необходимым отметить, что только судом определяется виновность в совершении преступления. Я уверен, что следственными органами и судебными инстанциями будет принято правильное решение, и они разберутся в этом деле. Тюрин Георгий Валерьевич в настоящее время задержан, в течение 48 часов будет определена мера пресечения, и после этого мы примем решение в соответствии с законодательством РФ», – прокомментировал Глава города Пензы Валерий Савельев.

Новость: Елена Кандрина 05 мая 2017
2017-05-05
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2017-05-05
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2017-05-05
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2017-05-05
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2017-05-05
Иван Белозерцев поручил ускорить темпы завершения капитального ремонта будущей Городской женской консультации
 Посещая вышеназванный объект здравоохранения, глава региона высказал ряд претензий к подрядной организации
 

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