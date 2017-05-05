Готовятся к защите Отечества...

Под бой барабанов, ровняясь на курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института, по площади Ленина маршируют будущие защитники Отечества... Представители каждого района области приехали на Спартакиаду допризывной молодёжи и ветеранов боевых действий.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области, Григорий Кабельский, пояснил: «Здесь собрались ребята, которым ещё не исполнилось восемнадцать, но уже совсем скоро они отправятся в ряды вооружённых сил России. И эта Спартакиада позволит нам оценить их физические возможности».

И моральную готовность служить Родине! Воспитание патриотизма — одна из главных задач современной школы.

«Воспитывать патриотизм нужно с детского сада, со школы... И сегодня здесь представлен результат труда педагогов и возможности нашей молодёжи, а она способна на многое», — отметил директор кадетской школы МЧС г. Пензы, Евгений Выборнов.

В этом не сомневаются и ветераны Великой Отечественной войны, считая молодёжь достойными наследниками Победы.

«Жизнь показала, что они — достойные наследники поколения победителей! Это и те, кто защищал Родину в Афганистане, в других боевых действиях... Это и те, кто служит сегодня, продолжая традиции Советской Армии», — подчеркнул участник Сталинградской битвы, Владимир Керханаджев.

Сами «наследники» всю возложенную на них ответственность осознают сполна. Даже к участию в этой Спартакиаде ребята подошли основательно.

«Готовились очень серьёзно! Многие парни планирую поступать в военное училище, и мы отрабатывали все эти нормативы. Участие в Спартакиаде для нас важно», — отметил Рамиль Альков из Каменского района.

В программе Спартакиады — соревнования по легкой атлетике, плаванию, подтягиванию, метанию гранаты, прыжкам в длину с места, стрельбе из пневматической винтовки. Ветераны боевых действий будут состязаться в стрельбе из пистолета, метании гранаты в цель и плавании. Победители представят наш регион на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Краснодаре.