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Пресечена незаконная реализация птицы на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка
Сегодня в Пензе
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В апреле 2017 года сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейда на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка Бессоновского района выявлено нарушение ветеринарного законодательства РФ при реализации сельскохозяйственной птицы. В ходе рейдового мероприятия выявлен факт реализации гражданином Казеевым Ю. кур-молодок в количестве 40 голов без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих клиническое здоровье поголовья птицы, эпизоотическое благополучие места её происхождения и выхода. Тем самым создана угроза здоровью и жизни людей, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных. Реализация птицы была запрещена. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.
В апреле 2017 года сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейда на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка Бессоновского района выявлено нарушение ветеринарного законодательства РФ при реализации сельскохозяйственной птицы.
В ходе рейдового мероприятия выявлен факт реализации гражданином Казеевым Ю. кур-молодок в количестве 40 голов без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих клиническое здоровье поголовья птицы, эпизоотическое благополучие места её происхождения и выхода. Тем самым создана угроза здоровью и жизни людей, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.
Реализация птицы была запрещена. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 мая 2017
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