Пресечена незаконная реализация птицы на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка

В апреле 2017 года сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейда на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка Бессоновского района выявлено нарушение ветеринарного законодательства РФ при реализации сельскохозяйственной птицы.

В ходе рейдового мероприятия выявлен факт реализации гражданином Казеевым Ю. кур-молодок в количестве 40 голов без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих клиническое здоровье поголовья птицы, эпизоотическое благополучие места её происхождения и выхода. Тем самым создана угроза здоровью и жизни людей, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.

Реализация птицы была запрещена. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.