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 Пятница, 05 мая 2017
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Иван Белозерцев поручил ускорить темпы завершения капитального ремонта будущей Городской женской консультации
Сегодня в Пензе
 

Посещая вышеназванный объект здравоохранения, глава региона высказал ряд претензий к подрядной организации, затягивающей срок сдачи реконструируемого сооружения в эксплуатацию. 

Генеральный директор строительной компании Сергей Смирнов принёс извинения за сложившуюся ситуацию, доложил о ряде объективных причин, главной из которых является вынужденная корректировка проектно-сметной документации.

«В ходе проведения демонтажных работ была выявлена недоработка иногородней проектной организации, не предусмотревшей необходимость усиления оконных конструкций. Нам пришлось делать дополнительный проект», - проинформировал гендиректор.

«С организациями из других регионов много проблем. Но при этом вы не берёте дополнительно рабочих, экономите, затягиваете исполнение заказа», - высказал критическое замечание глава Пензенской области. 

«Средства у вас есть, деньги мы выделяем, финансируем работы в полном объёме, от вас требуются качество и оперативность. В семь утра еду на работу, на объекте никого нет – сейчас время года светлое, надо начинать, как можно раньше. Число специалистов на реконструкции здания роддома на Пушкина должно быть увеличено», - распорядился Иван Белозерцев.

«Хорошо, мы добавим людей, постараемся ускорить работу», - согласился Сергей Смирнов.

Работы по реконструкции бывшего родильного дома города Пензы, где после капремонта планируют разместить Городскую женскую консультацию, ведутся в рамках подпрограммы «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области» государственной программы по развитию территорий, социальной и инженерной инфраструктуры.

В настоящее время на объекте осуществляется внутренняя отделка помещений, укладка плитки, завершаются электромонтажные работы, устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того – отделка фасада. 

Осмотрев внутренние помещения и прилегающую территорию, Иван Белозерцев напомнил о необходимости не только комплексного благоустройства площадки перед старинным сооружением, но и оснащения обновлённого здания современной подсветкой. 

«Объект нужно сдать в эксплуатацию раньше перинатального центра, поскольку он будет работать в комплексе с указанным учреждением здравоохранения», - резюмировал губернатор.

Новость: Правительство Пензенской области 05 мая 2017
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