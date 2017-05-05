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 Пятница, 05 мая 2017
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Смертельные тюремные разбирательства
Сегодня в Пензе
 

Собранные следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  в отношении двух лиц, один из которых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего), второй - по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года для отбывания наказания в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области поступил 34-летний осужденный за совершение действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних.

Из-за внезапно возникших неприязненных отношений другой отбывавший наказание в этой колонии 28-летний осужденный в спальном помещении причинил вновь прибывшему тупую травму груди, от которой потерпевший впоследствии скончался.

После причинения потерпевшему телесных повреждений обвиняемый совершил в отношении него мужеложство и иные действия сексуального характера.

Второй обвиняемый – 30-летний мужчина, отбывающий наказание в том же исправительном учреждении за убийство, в тот же день нанес потерпевшему не менее одного удара деревянной битой по голове и не менее 27 ударов по туловищу и конечностям. При этом срок его освобождения из мест лишения свободы наступал на следующий день после происшествия.

Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, второму – 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 05 мая 2017
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