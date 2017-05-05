Министр сельского хозяйства Пензенской области провел рабочую встречу по вопросам развития мелиорации

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий программы развития мелиорации. Министр встретился с потенциальными участниками программы – крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в сфере АПК на территории региона. В ходе встречи представители агрономических и технических служб компаний-инвесторов обозначили предполагаемые площади мелиорируемых земель на 2017 год, а также доложили о ходе работ по разработке проектной документации и готовности по установке мелиоративной техники. Министр обозначил требования к участникам программных мероприятий, а также необходимость заключения соглашгений с предприятиями и обратил внимание на соответствующую, должную работу по подготовке полного пакета документов. Участники встречи обсудили также ряд технических и организационных вопросов.

В текущем году в рамках программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения будут поддерживаться гидромелиоративные мероприятия, направленные на строительство систем орошения. На эти цели будет направлено 77 млн рублей средств федерального бюджета и 8,7 млн рублей средств областного бюджета.