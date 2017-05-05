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Министр сельского хозяйства Пензенской области провел рабочую встречу по вопросам развития мелиорации
Сегодня в Пензе
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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий программы развития мелиорации. Министр встретился с потенциальными участниками программы – крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в сфере АПК на территории региона. В ходе встречи представители агрономических и технических служб компаний-инвесторов обозначили предполагаемые площади мелиорируемых земель на 2017 год, а также доложили о ходе работ по разработке проектной документации и готовности по установке мелиоративной техники. Министр обозначил требования к участникам программных мероприятий, а также необходимость заключения соглашгений с предприятиями и обратил внимание на соответствующую, должную работу по подготовке полного пакета документов. Участники встречи обсудили также ряд технических и организационных вопросов. В текущем году в рамках программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения будут поддерживаться гидромелиоративные мероприятия, направленные на строительство систем орошения. На эти цели будет направлено 77 млн рублей средств федерального бюджета и 8,7 млн рублей средств областного бюджета.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел рабочее совещание по вопросам реализации мероприятий программы развития мелиорации. Министр встретился с потенциальными участниками программы – крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в сфере АПК на территории региона. В ходе встречи представители агрономических и технических служб компаний-инвесторов обозначили предполагаемые площади мелиорируемых земель на 2017 год, а также доложили о ходе работ по разработке проектной документации и готовности по установке мелиоративной техники. Министр обозначил требования к участникам программных мероприятий, а также необходимость заключения соглашгений с предприятиями и обратил внимание на соответствующую, должную работу по подготовке полного пакета документов. Участники встречи обсудили также ряд технических и организационных вопросов.
В текущем году в рамках программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения будут поддерживаться гидромелиоративные мероприятия, направленные на строительство систем орошения. На эти цели будет направлено 77 млн рублей средств федерального бюджета и 8,7 млн рублей средств областного бюджета.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 05 мая 2017
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