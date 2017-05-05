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Акция «Внимание - дети!» проходит в Пензенском регионе со 2 мая по 2 июня
Сегодня в Пензе
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В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге. Кроме того, традиционно, активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Сотрудники Пензенского региона Куйбышевской железной дороги придут к ребятам в классы, чтобы познакомить с особенностями железнодорожного транспорта и основными правилами личной безопасности. На железнодорожных вокзалах и предприятиях в регионах ответственности Пензенского региона Куйбышевской железной дороги пройдут уроки-экскурсии, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге.
Кроме того, традиционно, активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Сотрудники Пензенского региона Куйбышевской железной дороги придут к ребятам в классы, чтобы познакомить с особенностями железнодорожного транспорта и основными правилами личной безопасности.
На железнодорожных вокзалах и предприятиях в регионах ответственности Пензенского региона Куйбышевской железной дороги пройдут уроки-экскурсии, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
Новость: Затуливетер Светлана Михайловна, пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги 05 мая 2017
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