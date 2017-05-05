В преддверии летних школьных каникул железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути, разъяснят нарушителям, как нужно вести себя на транспортной инфраструктуре, и какие последствия могут ожидать тех, кто пренебрегает правилами. Основное внимание в работе будет направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге.

Кроме того, традиционно, активная воспитательно-просветительская деятельность будет продолжена в учебных заведениях. Сотрудники Пензенского региона Куйбышевской железной дороги придут к ребятам в классы, чтобы познакомить с особенностями железнодорожного транспорта и основными правилами личной безопасности.

На железнодорожных вокзалах и предприятиях в регионах ответственности Пензенского региона Куйбышевской железной дороги пройдут уроки-экскурсии, во время которых железнодорожники в занимательной форме напомнят детям и их родителям о необходимости беречь свою жизнь и соблюдать правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.