Победу в своих песнях прославили лучшие ветеранские хоровые коллективы. Традиционный фестиваль-конкурс «Звени, наша песня победным салютом» прошел в Пензе. Победителей награди в торжественной обстановке под громкие аплодисменты.

«Лет пять назад ветераны начали петь вместе с детьми, с хорами учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Эта традиция прижилась», – отметила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

На сцене они снова чувствуются себя молодыми. 27 коллективов постоянно совершенствуют свое мастерство и завоевывают награды фестивалей и конкурсов. Кстати, не только хоровых, но и танцевальных.

«Конечно, все готовятся, волнуются. У нас даже есть хореографический коллектив. Язык не поворачивается назвать их людьми солидного возраста, потому что то, что они делают на сцене, это просто потрясающе», – заметила Вера Фейгина.

Все конкурсанты получили дипломы и памятные подарки, а призерам конкурса дадут возможность выступить в День Победы на главных городских площадках.