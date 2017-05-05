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«Звени, наша песня, победным салютом!»
Сегодня в Пензе
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Победу в своих песнях прославили лучшие ветеранские хоровые коллективы. Традиционный фестиваль-конкурс «Звени, наша песня победным салютом» прошел в Пензе. Победителей награди в торжественной обстановке под громкие аплодисменты.
«Лет пять назад ветераны начали петь вместе с детьми, с хорами учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Эта традиция прижилась», – отметила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
На сцене они снова чувствуются себя молодыми. 27 коллективов постоянно совершенствуют свое мастерство и завоевывают награды фестивалей и конкурсов. Кстати, не только хоровых, но и танцевальных.
«Конечно, все готовятся, волнуются. У нас даже есть хореографический коллектив. Язык не поворачивается назвать их людьми солидного возраста, потому что то, что они делают на сцене, это просто потрясающе», – заметила Вера Фейгина.
Все конкурсанты получили дипломы и памятные подарки, а призерам конкурса дадут возможность выступить в День Победы на главных городских площадках.
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