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В Пензе выбирали лучшего фармацевта России!
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Пенза стала площадкой для проведения финального этапа Всероссийской олимпиады среди будущих фармацевтов. Студенты выпускных курсов медицинских колледжей из разных регионов страны приехали в наш город, чтобы пройти серьёзные испытания на профессионализм.
Заместитель Директора Пензенского базового медицинского колледжа, Нина Перекусихина, пояснила: «Олимпиада предполагает несколько этапов. Среди них — тестирование, изготовление и контроль качества лекарственных препаратов, приём товаров в аптеку, оформление витрины и, конечно, работа с клиентом в аптеке».
Такая олимпиада в России проводится впервые. Участие в ней принимали представители 26 регионов — от Красноярска до Санкт-Петербурга. Победителем стала студентка из Казани.
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