Выявлено нарушение закона при реализации саженцев плодово-ягодных культур с нарушением закона в городе Пензе

В апреле 2017 года при проведении рейдового мероприятия в г.Пензе специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт нарушения законодательства в области карантина растений.

В ходе рейда был установлен факт реализации саженцев плодово-ягодных культур происхождением из карантинной фитосанитарной зоны, а именно Крыловского района Краснодарского края. О прибытии подкарантинной продукции территориальное управление Россельхознадзора не было извещено. На саженцы отсутствовали документы, подтверждающие проведение в отношении подкарантинной продукции мероприятий по контролю должностными лицами органа государственного надзора, что является нарушением статей 15, 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений».

По итогам рейда в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ, наложен штраф в размере 300 рублей.