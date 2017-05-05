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 Пятница, 05 мая 2017
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Убийство пятнадцатилетней давности
Сегодня в Пензе
 
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Преступление было совершено 15 лет назад, но смогли найти преступника только в этом году.  В ноябре 2002 года на улице 9 января во дворе одного из домов была убита двадцати двухлетняя девушка со следами насильственной смерти. Погибшая проживала недалеко от места трагедии.

«На причастность преступления сотрудники уголовного розыска проверили ряд лиц привлекавшихся к уголовной ответственности, а также граждан, проживавших в районе совершения преступления»,- подчеркнула начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова

Однако на тот момент найти преступника не удалось, и вот спустя 15 лет его нашли. Им оказался житель города Пензы.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения напал на наглядно знакомую двадцати двух летнюю девушку. Он избил жертву, изнасиловал, после чего задушил и скрылся с места преступления», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Людмила Фомина

В ходе следствия были обнаружены биологические следы. По ним была проведена судебная генетическая экспертиза.

«В 2017 году стало известно о том, что генотип изъятый на месте данного преступления совпал с генотипом гражданина, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний в Пензе»,- добавила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова

На данный момент он отбывает наказание за такого же рода, преступления совершившего в Воронеже. В ноябре этого года у него истекал срок отбытия заключения, но в связи с новыми обстоятельствами преступнику придётся остаться за решёткой. 

Новость: Валерия Митякина,Съемки пресс-службы УМВД России по Пензенской области 05 мая 2017
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