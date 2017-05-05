Споём по-французски!

Вновь в Пензенском педагогическом институте звучат песни на французском. Это уже 18-ый по счёту Фестиваль, который с каждым годом собирает всё больше ценителей французской музыки и языка.

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Олег Ягов, отметил: «Здорово, что уже 18 лет поддерживается этот замечательный фестиваль! Это не просто концерт. Это большое культурное событие в истории Пензенской области».

Участие в Фестивале принимают не только студенты-филологи, но и представители других факультетов, а также школьники. Большинство из них по-французски поют впервые.

«Французский я не знаю, но мы подготовили эту песню специально к фестивалю. С нами занимался преподаватель, который знает язык, — отметила Ксения Тенигина из ПГУ. — Этот язык очень сложный, но красивый».

То же самое, но только о русском языке говорит приглашённый гость фестиваля — французский композитор, Пьер-Мишель Вербер: «Я восхищаюсь русским языком и люблю русские песни, но пока только учусь азам и ещё не набрался мужества исполнять их. А этот фестиваль, надеюсь, придаёт новый импульс россиянам в изучении французского языка».

Интерес к фестивалю с каждым годом растёт. На этот раз к участникам из Пензы присоединились исполнители из Заречного и Кузнецка.