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Споём по-французски!
Сегодня в Пензе
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Вновь в Пензенском педагогическом институте звучат песни на французском. Это уже 18-ый по счёту Фестиваль, который с каждым годом собирает всё больше ценителей французской музыки и языка.
Заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Олег Ягов, отметил: «Здорово, что уже 18 лет поддерживается этот замечательный фестиваль! Это не просто концерт. Это большое культурное событие в истории Пензенской области».
Участие в Фестивале принимают не только студенты-филологи, но и представители других факультетов, а также школьники. Большинство из них по-французски поют впервые.
«Французский я не знаю, но мы подготовили эту песню специально к фестивалю. С нами занимался преподаватель, который знает язык, — отметила Ксения Тенигина из ПГУ. — Этот язык очень сложный, но красивый».
То же самое, но только о русском языке говорит приглашённый гость фестиваля — французский композитор, Пьер-Мишель Вербер: «Я восхищаюсь русским языком и люблю русские песни, но пока только учусь азам и ещё не набрался мужества исполнять их. А этот фестиваль, надеюсь, придаёт новый импульс россиянам в изучении французского языка».
Интерес к фестивалю с каждым годом растёт. На этот раз к участникам из Пензы присоединились исполнители из Заречного и Кузнецка.
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