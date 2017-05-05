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Кто на новенького?
Сегодня в Пензе
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Не работа, а настоящее призвание. Те, кто мечтали служить свой стране в силовой структуре получили такую возможность. В рядах судебных приставов пополнение молодыми новобранцами. Для каждого из стоящих в этих рядах присяга – небольшой праздник.
«Принятие присяги всегда важно для человека. Принял присягу, значит служишь закону и свой родной стране», - сказал Мария Рвачева, судебный пристав-исполнитель.
«Я выбрал эту профессию потому, что это государственная служба. Уверенность в завтрашнем дне и стабильность», - добавил Дмитрий Елистратов, судебный пристав-исполнитель.
Присяга приурочена к празднику великой победы 9 мая. У пензенского монумента «Афганские ворота» больше тридцати человек присягнули на верность Российской конституции и свой стране.
«Это древний ритуал, который принимают не только военнослужащие, но и президенты, судьи, врачи и государственные служащие, к которым мы и относимся», - отметил Евгений Пазечко, Руководитель УФССП России по Пензенской области.
После принесения клятвы верности стране молодые судебные приставы приступили к своей работе. В этот день присягу приняли 34 молодых бойца.
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