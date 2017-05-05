Кто на новенького?

Не работа, а настоящее призвание. Те, кто мечтали служить свой стране в силовой структуре получили такую возможность. В рядах судебных приставов пополнение молодыми новобранцами. Для каждого из стоящих в этих рядах присяга – небольшой праздник.

«Принятие присяги всегда важно для человека. Принял присягу, значит служишь закону и свой родной стране», - сказал Мария Рвачева, судебный пристав-исполнитель.

«Я выбрал эту профессию потому, что это государственная служба. Уверенность в завтрашнем дне и стабильность», - добавил Дмитрий Елистратов, судебный пристав-исполнитель.

Присяга приурочена к празднику великой победы 9 мая. У пензенского монумента «Афганские ворота» больше тридцати человек присягнули на верность Российской конституции и свой стране.

«Это древний ритуал, который принимают не только военнослужащие, но и президенты, судьи, врачи и государственные служащие, к которым мы и относимся», - отметил Евгений Пазечко, Руководитель УФССП России по Пензенской области.

После принесения клятвы верности стране молодые судебные приставы приступили к своей работе. В этот день присягу приняли 34 молодых бойца.