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Руководители медицинских учреждений в районах Пензенской области должны активнее работать с населением
Сегодня в Пензе
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«Вопросов к работе больниц, амбулаторий и ФАПов на местах возникает очень много. Проводите работу с жителями на местах. Оказывайте помощь, проводите приемы, ведите разъяснительную работу», - обратился Валерий Савин по видеоконференцсвязи к главным врачам районных больниц. Вице-губернатор рекомендовал главным врачам составить графики выезда в каждое поселение с отчетами о проделанной работе, ответами на вопросы граждан, привлечением врачей-специалистов районных больниц, информированием населения о работе медучреждений, а также об организации здорового образа жизни и профилактике заболеваний. «Во всех населенных пунктах, где есть наши учреждения, в течение июня – июля должны пройти встречи с жителями», - уточнил Валерий Савин. Во время заседания комиссии он напомнил о поручении губернатора Ивана Белозерцева по сохранению фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях Пензенской области с помощью государственно-частного партнерства. «Есть поручение губернатора о том, чтобы содержание данных объектов взять на финансирование со стороны спонсоров. На сегодняшний день есть ФАПы в Башмаковском и Бековском районах, где все имущество передано муниципалитету, который договаривается с бизнесом и находит источник финансирования содержания этих объектов. А по ставкам, по зарплате давайте смотреть. Совместными усилиями, вместе с бизнесом нужно поддерживать объекты, чтобы предоставлялись услуги в сфере здравоохранения гражданам, которые проживают в таких населенных пунктах», - обратился Валерий Савин к главам районных администраций. Участники заседания также обсудили меры по улучшению демографической ситуации и снижению смертности населения в Сердобском и Мокшанском районах.
«Вопросов к работе больниц, амбулаторий и ФАПов на местах возникает очень много. Проводите работу с жителями на местах. Оказывайте помощь, проводите приемы, ведите разъяснительную работу», - обратился Валерий Савин по видеоконференцсвязи к главным врачам районных больниц.
Вице-губернатор рекомендовал главным врачам составить графики выезда в каждое поселение с отчетами о проделанной работе, ответами на вопросы граждан, привлечением врачей-специалистов районных больниц, информированием населения о работе медучреждений, а также об организации здорового образа жизни и профилактике заболеваний.
«Во всех населенных пунктах, где есть наши учреждения, в течение июня – июля должны пройти встречи с жителями», - уточнил Валерий Савин.
Во время заседания комиссии он напомнил о поручении губернатора Ивана Белозерцева по сохранению фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях Пензенской области с помощью государственно-частного партнерства.
«Есть поручение губернатора о том, чтобы содержание данных объектов взять на финансирование со стороны спонсоров. На сегодняшний день есть ФАПы в Башмаковском и Бековском районах, где все имущество передано муниципалитету, который договаривается с бизнесом и находит источник финансирования содержания этих объектов. А по ставкам, по зарплате давайте смотреть. Совместными усилиями, вместе с бизнесом нужно поддерживать объекты, чтобы предоставлялись услуги в сфере здравоохранения гражданам, которые проживают в таких населенных пунктах», - обратился Валерий Савин к главам районных администраций.
Участники заседания также обсудили меры по улучшению демографической ситуации и снижению смертности населения в Сердобском и Мокшанском районах.
Новость: Правительство Пензенской области 05 мая 2017
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