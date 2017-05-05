Уборка перед праздником

Подготовка к Дню Победы у судебных приставов Пензенской области с граблями и мешками для мусора. Мироносицкое кладбище, где захоронены национальные герои страны – участники Великой Отечественной войны, стало для сотрудников силовой структуры местом повышенного внимания.

«Мы решили организовать эту масштабную трудовую акцию. Откликнулось очень много человек. Наша задача – привести в порядок захоронения, чтобы 9 мая они встретили в надлежащем виде настолько, насколько это возможно», - отметила Яна Загребельная главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пензенской области.

Акция собрала большое количество добровольцев. Среди них и члены регионального отделения Русского географического общества, которым тоже не безразлична память о героях войны.

«Сделали клич по интернету. Откликнулось много молодежи, людей среднего поколения и детей войны. Все пришли помогать убирать эти могилы», - Добавила Ольга Ильина руководитель городского отделения РГО Пензенской области.

Самая главная причина этой акции – память. Сказать спасибо своим дедам и прадедам простые жители и работники силовой структуры решили именно такими добрыми делами.

«Памятник от слова «Память». Исключить свою память человеку просто невозможно. Это чувство огромной благодарности тем, кто дал нам возможность жить. Это не пустые слова», - добавила Яна Загребельная.

Активные жители покрасили памятник, собрали листья, мусор и ветви деревьев. Для проведения повторной акции неравнодушные граждане вернутся сюда в следующем году.