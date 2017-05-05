Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 05 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Уборка перед праздником
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Подготовка к Дню Победы у судебных приставов Пензенской области с граблями и мешками для мусора. Мироносицкое кладбище, где захоронены национальные герои страны – участники Великой Отечественной войны, стало для сотрудников силовой структуры местом повышенного внимания.

«Мы решили организовать эту масштабную трудовую акцию. Откликнулось очень много человек. Наша задача – привести в порядок захоронения, чтобы 9 мая они встретили в надлежащем виде настолько, насколько это возможно», - отметила Яна Загребельная главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пензенской области.

Акция собрала большое количество добровольцев. Среди них и члены регионального отделения Русского географического общества, которым тоже не безразлична память о героях войны.

«Сделали клич по интернету. Откликнулось много молодежи, людей среднего поколения и детей войны. Все пришли помогать убирать эти могилы», - Добавила Ольга Ильина руководитель городского отделения РГО Пензенской области.

Самая главная причина этой акции – память. Сказать спасибо своим дедам и прадедам простые жители и работники силовой структуры решили именно такими добрыми делами.

«Памятник от слова «Память». Исключить свою память человеку просто невозможно. Это чувство огромной благодарности тем, кто дал нам возможность жить. Это не пустые слова», - добавила Яна Загребельная.

Активные жители покрасили памятник, собрали листья, мусор и ветви деревьев. Для проведения повторной акции неравнодушные граждане вернутся сюда в следующем году.

Новость: Дмитрий Раткин 05 мая 2017
2017-05-05
Спасибо за Победу!
В Октябрьском районе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
 
2017-05-05
С Днём Победы!
Губернатор поздравил пензенцев с наступающим праздником
 
2017-05-05
Семеро невезучих
В Нижнем Ломове произошла авария с участием семи машин
 
2017-05-05
Уборка перед праздником
Судебные приставы Пензенской области привели в порядок территории Мироносицкого кладбища
 
2017-05-05
Руководители медицинских учреждений в районах Пензенской области должны активнее работать с населением
 Об этом сказал вице-губернатор Валерий на областной межведомственной комиссии по демографии
 
2017-05-05
Кто на новенького?
Пензенские судебные приставы приняли торжественную присягу
 
2017-05-05
Споём по-французски!
В Пензе прошёл 18-й Фестиваль французской песни
 
2017-05-05
Убийство пятнадцатилетней давности
Сотрудники полиции раскрыли уголовное дело, совершенное в 2002 году
 
2017-05-05
Выявлено нарушение закона при реализации саженцев плодово-ягодных культур с нарушением закона в городе Пензе
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-05
В Пензе выбирали лучшего фармацевта России!
Выпускники медицинских колледжей участвовали во Всероссийской олимпиаде
 
2017-05-05
«Звени, наша песня, победным салютом!»
В Пензе подвели итоги фестиваля-конкурса лучших хоров
 
2017-05-05
Акция «Внимание - дети!» проходит в Пензенском регионе со 2 мая по 2 июня
 Основная цель мероприятия предупреждение случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта
 
2017-05-05
Министр сельского хозяйства Пензенской области провел рабочую встречу по вопросам развития мелиорации
 Министр встретился с потенциальными участниками программы
 
2017-05-05
Смертельные тюремные разбирательства
 В Пензе двое осужденных признаны виновными в совершении преступлений в отношении третьего осужденного
 
2017-05-05
Иван Белозерцев поручил ускорить темпы завершения капитального ремонта будущей Городской женской консультации
 Посещая вышеназванный объект здравоохранения, глава региона высказал ряд претензий к подрядной организации
 

Новости партнеров
 
На сайте: 35ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru