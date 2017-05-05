|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Семеро невезучих
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Не в то время и не в том месте. Это происшествие даже случайностью назвать язык не поворачивается. В Нижнеломовском районе Пензенской области сразу семь машин столкнулись между собой. Несколько легковушек, грузовик и пассажирский автобус. Конечно, больше всего досталось легковым автомобилям.
«В результате данного ДТП повреждения получили водители и один из пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», - отметил Павел Болтышев, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Дорожная полиция выясняет, по чьей вине могла произойти эта большая авария.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru