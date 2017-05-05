Семеро невезучих

Не в то время и не в том месте. Это происшествие даже случайностью назвать язык не поворачивается. В Нижнеломовском районе Пензенской области сразу семь машин столкнулись между собой. Несколько легковушек, грузовик и пассажирский автобус. Конечно, больше всего досталось легковым автомобилям.

«В результате данного ДТП повреждения получили водители и один из пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ», - отметил Павел Болтышев, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Дорожная полиция выясняет, по чьей вине могла произойти эта большая авария.