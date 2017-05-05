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С Днём Победы!
Сегодня в Пензе
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В преддверии Дня Победы в Пензе состоялось торжественное мероприятие в ККЗ «Пенза». С наступающим праздником пензенцев поздравил Глава региона Иван Белозерцев.
«Дорогие земляки, сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Для нашей страны 9 Мая всегда будет священным днем. За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм советских солдат, миллионы жизней, тяжелейший труд в тылу за свободу родной земли. На Великой Отечественной войне боролся весь многонациональный народ. День Победы – общий праздник для людей по всему миру, ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и новых свершений на благо и процветание нашей родины России и Сурского края. С праздником вас, с наступающим Днем великой Победы», – обратился к жителям области Губернатор.
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