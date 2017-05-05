|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Спасибо за Победу!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
За одним столом — ветераны Великой Отечественной войны, проживающие ныне в Октябрьском районе Пензы. Местная Администрация по традиции собрала их накануне Дня Победы, чтобы они вспомнили о тех героических событиях, участниками которых были. За отвагу на фронте и ударный труд в тылу ветеранов поблагодарили представители областной власти.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, Александр Ерёмкин, обратился к ветеранам: «Вы являетесь «золотым фондом» нашего общества! На вашем примере молодое поколение учится строить жизнь и побеждать... Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы мы ещё не раз собрались за этим столом в этом же составе!»
Такие встречи в преддверии 9 мая прошли в каждом районе города.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru