Спасибо за Победу!

За одним столом — ветераны Великой Отечественной войны, проживающие ныне в Октябрьском районе Пензы. Местная Администрация по традиции собрала их накануне Дня Победы, чтобы они вспомнили о тех героических событиях, участниками которых были. За отвагу на фронте и ударный труд в тылу ветеранов поблагодарили представители областной власти.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области, Александр Ерёмкин, обратился к ветеранам: «Вы являетесь «золотым фондом» нашего общества! На вашем примере молодое поколение учится строить жизнь и побеждать... Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и чтобы мы ещё не раз собрались за этим столом в этом же составе!»

Такие встречи в преддверии 9 мая прошли в каждом районе города.