Губернатор положительно оценил качество и оперативность работ строительства перинатального центра

На площадке достраивающегося перинатального центра, которую в очередной раз посетил глава областной исполнительной власти, на данный момент осуществляются внутренние чистовые отделочные работы, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов.



Завершается отделка фасадов здания. Уже проложены и подключены к существующим сетям все наружные инженерные коммуникации. Практически закончен монтаж технологического оборудования в пищеблоке, введены в эксплуатацию газовая котельная и трансформаторные подстанции. Смонтировано оборудование на станции медицинских газов, построен контрольно-пропускной пункт. Благоустройство территории выполнено на 93%.



Осмотрев внутренние помещения трёх этажей, фасады и прилегающую к зданию территорию, глава субъекта федерации отметил, что качество строительных и отделочных работ соответствует необходимым требованиям. К работе пензенской строительной компании, достраивающей объект, претензий нет.



«Идёт завершение строительства перинатального центра в городе Пензе. Мы видим, что наибольшая часть отделочных работ уже выполнена. На объект выходит свыше 200 человек, увеличивать количество специалистов нецелесообразно. В данный момент работы ведутся по графику, согласованному с федеральными ведомствами», - проинформировал Иван Белозерцев.



«До конца мая текущего года основную - строительную часть планируем завершить и сдать объект под монтаж медицинского оборудования. Поставлена задача, чтобы московские специалисты вовремя установили и наладили его», - добавил он.

Глава Пензенской области также отметил как немаловажное окончательное решение проблем с финансированием возведения перинатального центра.



«Длительное время проблемы эти были, пензенская строительная организация фактически возводила объект за свой счёт – используя внутренние резервы и банковские кредиты», - напомнил губернатор.



«В ходе серии переговоров нам удалось добиться бесперебойного финансирования строительства данного федерального объекта», - констатировал он.

Также Иван Белозерцев сообщил о том, что в настоящее время осуществлена подготовка квалифицированных врачей и медицинского персонала. Они приступят к работе в перинатальном центре сразу после запуска медоборудования.