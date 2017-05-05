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Губернатор положительно оценил качество и оперативность работ строительства перинатального центра
Сегодня в Пензе
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На площадке достраивающегося перинатального центра, которую в очередной раз посетил глава областной исполнительной власти, на данный момент осуществляются внутренние чистовые отделочные работы, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов. Глава Пензенской области также отметил как немаловажное окончательное решение проблем с финансированием возведения перинатального центра. Также Иван Белозерцев сообщил о том, что в настоящее время осуществлена подготовка квалифицированных врачей и медицинского персонала. Они приступят к работе в перинатальном центре сразу после запуска медоборудования.
На площадке достраивающегося перинатального центра, которую в очередной раз посетил глава областной исполнительной власти, на данный момент осуществляются внутренние чистовые отделочные работы, установка дверных блоков, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов.
Глава Пензенской области также отметил как немаловажное окончательное решение проблем с финансированием возведения перинатального центра.
Также Иван Белозерцев сообщил о том, что в настоящее время осуществлена подготовка квалифицированных врачей и медицинского персонала. Они приступят к работе в перинатальном центре сразу после запуска медоборудования.
Новость: Правительство Пензенской области 05 мая 2017
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