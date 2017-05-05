С 5 по 10 мая 2017 года 10 юношей от 14 до 17 лет из Пензенской области примут участие в военно-историческом лагере «Память поколений», расположенном на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области.

Среди участников воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских корпусов, победители различных конкурсов и соревнований.

Лагерь организован Российским военно-историческим обществом.

Программа лагеря включает в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентирование на местности, участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и командных тактических играх, ежедневных историко-просветительских и культурно-массовых мероприятиях. Для полного погружения в эпоху все участники и инструкторы будут находиться в лагере в форме одежды Красной Армии образца 1935 года.

Знаковым событие станет участие школьников 9 мая в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк» в г. Москве.