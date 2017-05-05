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«Память поколений»
Сегодня в Пензе
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С 5 по 10 мая 2017 года 10 юношей от 14 до 17 лет из Пензенской области примут участие в военно-историческом лагере «Память поколений», расположенном на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области. Среди участников воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских корпусов, победители различных конкурсов и соревнований. Лагерь организован Российским военно-историческим обществом. Программа лагеря включает в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентирование на местности, участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и командных тактических играх, ежедневных историко-просветительских и культурно-массовых мероприятиях. Для полного погружения в эпоху все участники и инструкторы будут находиться в лагере в форме одежды Красной Армии образца 1935 года. Знаковым событие станет участие школьников 9 мая в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк» в г. Москве.
С 5 по 10 мая 2017 года 10 юношей от 14 до 17 лет из Пензенской области примут участие в военно-историческом лагере «Память поколений», расположенном на базе усадьбы Покровское-Засекино Московской области.
Среди участников воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских корпусов, победители различных конкурсов и соревнований.
Лагерь организован Российским военно-историческим обществом.
Программа лагеря включает в себя занятия по общефизической, тактической, огневой, строевой, медицинской подготовке, ориентирование на местности, участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и командных тактических играх, ежедневных историко-просветительских и культурно-массовых мероприятиях. Для полного погружения в эпоху все участники и инструкторы будут находиться в лагере в форме одежды Красной Армии образца 1935 года.
Знаковым событие станет участие школьников 9 мая в Параде Победы и шествии «Бессмертный полк» в г. Москве.
Новость: Министерство образования Пензенской области 05 мая 2017
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