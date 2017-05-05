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На территории Кададинского лесничества ликвидировано 2 лесных пожара из-за гроз
Сегодня в Пензе
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На территории региона возникло 2 низовых лесных пожара, которые были своевременно обнаружены и ликвидированы лесными пожарными в день возгорания, площадь, пройденная огнем, по предварительным данным составляет 30 га. Ситуация с пожарами взята под особый контроль Министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Москвиным, который лично выезжал на место происшествия. Пожары возникли из-за грозы в труднодоступной местности. Лесные пожары действовали на территории Качимско-Шугуровского участкового лесничества. В тушении были задействованы более 90 человек, 3 пожарные автоцистерны, 3 трактора с плугами, малые лесопатрульные комплексы. В тушении пожара принимали участие сотрудники Лесопожарного центра и Кададинского лесничества, арендаторы лесных участков, добровольно пожарные дружины. Кроме того, по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области сформированы мобильные группы, которые проводят ежедневное патрулирование на землях лесного фонда с целью выявления и устранения нарушений лесного законодательства. Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450. Всего в 2017 году было зафиксировано 11 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 37, 04 га.
На территории региона возникло 2 низовых лесных пожара, которые были своевременно обнаружены и ликвидированы лесными пожарными в день возгорания, площадь, пройденная огнем, по предварительным данным составляет 30 га.
Ситуация с пожарами взята под особый контроль Министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Москвиным, который лично выезжал на место происшествия.
Пожары возникли из-за грозы в труднодоступной местности.
Лесные пожары действовали на территории Качимско-Шугуровского участкового лесничества.
В тушении были задействованы более 90 человек, 3 пожарные автоцистерны, 3 трактора с плугами, малые лесопатрульные комплексы.
В тушении пожара принимали участие сотрудники Лесопожарного центра и Кададинского лесничества, арендаторы лесных участков, добровольно пожарные дружины.
Кроме того, по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области сформированы мобильные группы, которые проводят ежедневное патрулирование на землях лесного фонда с целью выявления и устранения нарушений лесного законодательства.
Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450.
Всего в 2017 году было зафиксировано 11 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 37, 04 га.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 05 мая 2017
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