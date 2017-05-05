На территории Кададинского лесничества ликвидировано 2 лесных пожара из-за гроз

На территории региона возникло 2 низовых лесных пожара, которые были своевременно обнаружены и ликвидированы лесными пожарными в день возгорания, площадь, пройденная огнем, по предварительным данным составляет 30 га.

Ситуация с пожарами взята под особый контроль Министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Москвиным, который лично выезжал на место происшествия.

Пожары возникли из-за грозы в труднодоступной местности.

Лесные пожары действовали на территории Качимско-Шугуровского участкового лесничества.

В тушении были задействованы более 90 человек, 3 пожарные автоцистерны, 3 трактора с плугами, малые лесопатрульные комплексы.

В тушении пожара принимали участие сотрудники Лесопожарного центра и Кададинского лесничества, арендаторы лесных участков, добровольно пожарные дружины.

Кроме того, по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области сформированы мобильные группы, которые проводят ежедневное патрулирование на землях лесного фонда с целью выявления и устранения нарушений лесного законодательства.

Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450.

Всего в 2017 году было зафиксировано 11 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 37, 04 га.