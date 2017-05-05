В рамках реализации мероприятий по программе «Здоровое село» для населения Земетчинского и Тамалинского районов Пензенской области были проведены тематические лекции по профилактике артериальной гипертонии.



На 4 информационно-просветительских площадках (библиотека р.п. Земетчино, пос. Пролетарский Земетчинского района, Администрация Тамалинского района и с.Вишневое) специалисты медицинской профилактики Пензенской городской поликлиники рассказали о профилактике и лечении артериальной гипертонии, о факторах риска развития данного заболевания и тех грозных последствиях, к которым может привести невнимательное отношение к своему здоровью и ведение неправильного образа жизни.



В ходе беседы 196 жителей районов узнали о том, что артериальное давление чаще повышается у людей, злоупотребляющих соленой и жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня холестерина, курении, низкой физической активности, отягощенной наследственности.



Целью проведения подобных информационно-просветительских площадок является доведение информации до широкого круга общественности об опасности данного заболевания и серьезности его медицинских осложнений, а также повышение знаний о методах профилактики и ранней диагностики артериальной гипертонии.



Необходимо помнить, что гипертония – это «тихий убийца». У гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления, она поражает жизненно важные органы – органы мишени, такие как головной мозг, сердце, кровеносные сосуды, сетчатка глаз, почки. Следует помнить, артериальная гипертония является одним из наиболее распространенных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, таких как инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения.



Просветительские мероприятия для сельских жителей будут проводиться и в дальнейшем по утвержденному графику.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 05 мая 2017