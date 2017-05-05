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Виктор Кувайцев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню Победы
Сегодня в Пензе
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Торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялись в кино-концертном зале «Пенза». В мероприятии приняли участие Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, ветераны Великой Отечественной войны, члены регионального Правительства, почетные граждане города и области, представители силовых структур и другие. Обращаясь в ходе праздничного мероприятия к ветеранам, Иван Белозерцев подчеркнул, что День Победы останется символом мужества, величия нашего народа, символом немеркнущего достоинства России. С 72-й годовщиной Победы присутствующих поздравил председатель Пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев. В этот день на Юбилейной площади прошел марш-парад Пензенского артиллерийского инженерного института под военный оркестр, была организована выставка-экскурсия военного оружия и техники ПАИИ, работала полевая кухня.
Торжественное собрание и праздничный концерт, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялись в кино-концертном зале «Пенза».
В мероприятии приняли участие Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, ветераны Великой Отечественной войны, члены регионального Правительства, почетные граждане города и области, представители силовых структур и другие.
Обращаясь в ходе праздничного мероприятия к ветеранам, Иван Белозерцев подчеркнул, что День Победы останется символом мужества, величия нашего народа, символом немеркнущего достоинства России.
С 72-й годовщиной Победы присутствующих поздравил председатель Пензенского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев.
В этот день на Юбилейной площади прошел марш-парад Пензенского артиллерийского инженерного института под военный оркестр, была организована выставка-экскурсия военного оружия и техники ПАИИ, работала полевая кухня.
Новость: Администрация города Пензы 05 мая 2017
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