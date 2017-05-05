О весенней виремии карповых

Весенняя виремия карпов (ВВК) - вирусная болезнь некоторых видов прудовых рыб, характеризующаяся острым течением с проявлением отеков тела, ерошением чешуи, одно- или двусторонним пучеглазием, наличием точечных или очаговых кровоизлияний у основания грудных и брюшных плавников.

Для ВВК характерна сезонность. Вспышки ее в естественных условиях отмечают лишь ранней весной при температуре в водоемах 10-14С. Возникновение заболевания как раз совпадает с пересадкой годовиков прудовых рыб из зимовальных прудов в нагульные. Болезнь продолжается 1 - 1,5 месяцев, затем с повышением температуры воды в нагульных прудах до 18 - 20С самопроизвольно прекращается.

Лечение не разработано. В случае смешанного заболевания и установления ведущего возбудителя применяют соответствующие лечебные препараты. Профилактика и меры борьбы основаны на тщательном и своевременном проведении всего комплекса общих ветеринарно-санитарных, рыбонодно-биотехнологических и зоогигиенических мероприятий, направленных на устранение действия стрессорных факторов, повышение общей резистентности рыб к возбудителям заразных болезней и неблагоприятным условиям среды, а также на создание в прудах оптимальных условий среды. При появлении болезни на рыбоводное хозяйство накладывают карантин и проводят в нем весь комплекс противоэпизоотических мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством по ликвидации заразных болезней.

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 30.12.2016 года №1004 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2017 год» отдел государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области направил в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 20 проб биоматериала для лабораторного диагностического исследования на весеннюю виремию карповых.