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«Мы помним о вашем подвиге!»
Сегодня в Пензе
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5 мая, своё 77- летие отмечает пензенский часовой завод. Во время Великой Отечественной войны предприятие работало на Победу – выпускало военную продукцию: минные взрыватели, прицелы для минометов, приборы управления артиллерийским зенитным обстрелом. В канун 72-ой годовщины со Дня Победы над фашизмом ветеранов предприятия поздравили в торжественной обстановке.
«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые ветераны трудового фронта, уважаемые ветераны часового завода — вы те люди, которые создали то, что мы имеем в настоящий момент. Спасибо вам огромное за ваш подвиг, потому что по другому, то, что вы сделали для нашего поколения назвать нельзя», - отметил Вячеслав Космачев, заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области.
«Ветеранов, которые работали на заводе, после войны у нас было 250 человек, на сегодняшний день из них осталось только 9», - рассказывает Клавдия Жеребцова, председатель совета ветеранов.
В этот день людей, благодаря которым нынешнее поколение обязано мирным небом над головой, поздравляли дошколята – воспитанники детского сада «Машенька».
«В нашем дошкольном учреждении стало уже традицией в преддверии великого праздника – Дня Победы, поздравлять сотрудников часового завода, ветеранов Великой Отечественной войны с этим поистине великим днём», - говорит заместитель заведующего детского сада №8 «Машенька» г. Пензы, Елена Андриянова.
После торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу, ветераны читали стихи и исполниливсе вместе песни военных лет.
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