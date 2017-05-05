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Министр образования поздравил ветерана трудового фронта
Сегодня в Пензе
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В преддверие празднования 72 годовщины окончания Великой Отечественной Войны Министр образования Александр Воронков поздравил ветерана трудового фронта, члена совета ветеранов Министерства образования Пензенской области Нину Васильевну Ненашеву. В военные годы Нина Васильевна, будучи школьницей, трудилась в животноводческом хозяйстве Кузнецкого района. Участвовала в производстве мясных консерв для нужд фронта. С 1959 года и до выхода на заслуженный отдых работала преподавателем на кафедре географии ПГПИ им. В.Г. Белинского. Работая в ПГПИ им. В.Г. Белинского Нина Васильевна избиралась председателем профкома, членом парткома. За добросовестный труд Нина Васильевна награждена знаком «Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «100 лет профсоюзам России» и другими наградами. Находясь на заслуженном отдыхе, Нина Васильевна продолжает работать в Совете ветеранов работников образования.
В преддверие празднования 72 годовщины окончания Великой Отечественной Войны Министр образования Александр Воронков поздравил ветерана трудового фронта, члена совета ветеранов Министерства образования Пензенской области Нину Васильевну Ненашеву.
В военные годы Нина Васильевна, будучи школьницей, трудилась в животноводческом хозяйстве Кузнецкого района. Участвовала в производстве мясных консерв для нужд фронта.
С 1959 года и до выхода на заслуженный отдых работала преподавателем на кафедре географии ПГПИ им. В.Г. Белинского.
Работая в ПГПИ им. В.Г. Белинского Нина Васильевна избиралась председателем профкома, членом парткома.
За добросовестный труд Нина Васильевна награждена знаком «Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «100 лет профсоюзам России» и другими наградами.
Находясь на заслуженном отдыхе, Нина Васильевна продолжает работать в Совете ветеранов работников образования.
Новость: Министерство образования Пензенской области 05 мая 2017
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