Министр образования поздравил ветерана трудового фронта

В преддверие празднования 72 годовщины окончания Великой Отечественной Войны Министр образования Александр Воронков поздравил ветерана трудового фронта, члена совета ветеранов Министерства образования Пензенской области Нину Васильевну Ненашеву.



«Каждый год в преддверие праздника Победы мы вспоминаем тех, кто отстоял Мир, Жизнь и Свободу нашей Родины. Низкий поклон всем ветеранам и вам, Нина Васильевна. Без вашего подвига и без ваших трудов, в том числе и на ниве образования, не было бы той России, которую мы имеем сегодня!», - отметил в поздравительном слове Александр Геннадьевич.



Нина Васильевна Ненашева 1930 года рождения, имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в системе образования составляет 46 лет.

В военные годы Нина Васильевна, будучи школьницей, трудилась в животноводческом хозяйстве Кузнецкого района. Участвовала в производстве мясных консерв для нужд фронта.



После окончания педагогического института Нина Васильевна по распределению уехала в Краснодарский край, где и работала учителем географии. Затем вернулась в Пензенскую область, где также работала учителем Анненковской школы Кузнецкого района до 1958 года. Вела активную работу с родителями и населением с. Анненково. Дважды избиралась депутатом Анненковского сельского Совета народных депутатов.

С 1959 года и до выхода на заслуженный отдых работала преподавателем на кафедре географии ПГПИ им. В.Г. Белинского.

Работая в ПГПИ им. В.Г. Белинского Нина Васильевна избиралась председателем профкома, членом парткома.

Ненашева Н.В. являлась автором создания кабинета географии для школ Пензенской области, автором методического пособия по созданию кабинета географии школьного типа. Нина Васильевна участвовала в создании географического атласа Пензенской области.

За добросовестный труд Нина Васильевна награждена знаком «Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «100 лет профсоюзам России» и другими наградами.

Находясь на заслуженном отдыхе, Нина Васильевна продолжает работать в Совете ветеранов работников образования.