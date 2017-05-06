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«Бессмертный полк» — это память о Великой Отечественной войне
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и жители поселка Монтажный присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» — это память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.
Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и жители поселка Монтажный присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» — это память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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