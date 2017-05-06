Глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и жители поселка Монтажный присоединились к Всероссийской акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» — это память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.

Дети и взрослые пронесли портреты своих прадедов, дедов, отцов, кто в годы войны защищал Родину от врага, ковал оружие Победы на заводах, растил хлеб.

Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017