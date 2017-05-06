Иван Белозерцев предложил проводить на территории Спасского кафедрального собора молебны

В ходе встречи глава региона дал оценку уже проведенным работам и нацелил всех ответственных за процесс строительства первохрама на выполнение большего объема мероприятий.

«Работы надо активизировать, стремиться за теплое время года сделать максимум», - сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что на строительной площадке надо заниматься благоустройством с тем, чтобы на этой территории можно было проводить молебны.

«Люди жертвуют свои средства на возрождение храма, они хотят посмотреть, как деньги потрачены, хотят, я уверен, помолиться здесь. Надо предоставить им такую возможность», - добавил губернатор.

Глава субъекта также проверил как идут работы на набережной р.Сура в районе обелиска «Росток», который планируется открыть в ближайшие дни. В настоящее время на территории одного из самых популярных мест отдыха горожан заканчивается обустройство смотровой площадки и велодорожки.