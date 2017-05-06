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Иван Белозерцев предложил проводить на территории Спасского кафедрального собора молебны
Сегодня в Пензе
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В ходе встречи глава региона дал оценку уже проведенным работам и нацелил всех ответственных за процесс строительства первохрама на выполнение большего объема мероприятий. «Работы надо активизировать, стремиться за теплое время года сделать максимум», - сказал Иван Белозерцев. Он отметил, что на строительной площадке надо заниматься благоустройством с тем, чтобы на этой территории можно было проводить молебны. «Люди жертвуют свои средства на возрождение храма, они хотят посмотреть, как деньги потрачены, хотят, я уверен, помолиться здесь. Надо предоставить им такую возможность», - добавил губернатор. Глава субъекта также проверил как идут работы на набережной р.Сура в районе обелиска «Росток», который планируется открыть в ближайшие дни. В настоящее время на территории одного из самых популярных мест отдыха горожан заканчивается обустройство смотровой площадки и велодорожки.
В ходе встречи глава региона дал оценку уже проведенным работам и нацелил всех ответственных за процесс строительства первохрама на выполнение большего объема мероприятий.
«Работы надо активизировать, стремиться за теплое время года сделать максимум», - сказал Иван Белозерцев.
Он отметил, что на строительной площадке надо заниматься благоустройством с тем, чтобы на этой территории можно было проводить молебны.
«Люди жертвуют свои средства на возрождение храма, они хотят посмотреть, как деньги потрачены, хотят, я уверен, помолиться здесь. Надо предоставить им такую возможность», - добавил губернатор.
Глава субъекта также проверил как идут работы на набережной р.Сура в районе обелиска «Росток», который планируется открыть в ближайшие дни. В настоящее время на территории одного из самых популярных мест отдыха горожан заканчивается обустройство смотровой площадки и велодорожки.
Новость: Правительство Пензенской области 06 мая 2017
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