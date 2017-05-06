Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился с победителями в различных номинациях Дельфийских игр, проходивших с 18 по 23 апреля в городе Екатеринбурге. Чествование представителей региональной команды, основу которой составили воспитанники городских учреждений культуры, прошло в городской администрации.

Пензенцы боролись за победу в 5 из 47 номинаций. Всего в играх приняли участие около 2000 человек. Нашим исполнителям не было равных в художественном чтении. Ученица детской музыкальной школы №15 им. Виктора Чеха Татьяна Валова завоевала золотую медаль. Серебро в номинации «Ансамблевое пение» получил коллектив «Туесок» (ДШИ «Гармония»). Еще одну серебряную медаль привезла в Пензу его солистка Анастасия Легошина. Также на мероприятие были приглашены неоднократный победитель Дельфийских игр прошлых годов Анна Бизяева, преподаватели и родители.

– Мы гордимся вашими победами в таких масштабных творческих состязаниях. Вы еще раз смогли доказать, что наш город богат талантливыми людьми, яркой творческой молодежью, которая уверен, еще не однажды прославит родной край, – обратился к присутствующим Виктор Кувайцев.

Он отметил, что победа стала возможной благодаря мастерству, целеустремленности и самоотдаче юных артистов. А также подчеркнул роль родителей и педагогов в деле воспитания, создания условий для всестороннего развития одаренных детей.

Пензенским «звездочкам», их наставникам и родителям глава исполнительной власти города лично вручил памятные подарки – книги о Пензе. Он пожелал собравшимся дальнейших успехов и поздравил с наступающим Днем Победы.

Дельфийские игры в мире – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях и в настоящее время проводящиеся по 47 народным, классическим и современным номинациям. Игры нашли поддержку со стороны ЮНЕСКО, Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейской Комиссии, Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.

Отличительной особенностью данных соревнований является то, что помимо выступления в индивидуальном зачете, каждый участник, будучи членом официальной делегации, защищает честь своего города, региона, страны и демонстрирует культурный потенциал и современный уровень развития искусств представляемой им территории.

Последние несколько лет воспитанники учреждений культуры областного центра неоднократно становились призерами Дельфийских игр.