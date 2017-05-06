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В целях благоустройства и поддержания надлежащего санитарного порядка на территории города проведена санитарная пятница
Сегодня в Пензе
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Активное участие в проведении работ по благоустройству приняли работники коммунальных служб, промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений здравоохранения, образования и культуры. В ходе санитарной пятницы осуществлялась уборка и вывоз мусора с подведомственных территорий, мойка окон, покраска ограждений, покос травы и перекопка приствольных кругов деревьев. ОАО «Жильё-24» приведена в надлежащее состояние придомовая территория по ул. Толстого, 4. ООО «Железнодорожная» выполнены работы по покосу травы и санитарной очистке внутридворовых территорий по ул. Луначарского, 7,7а, Пролетарская, 30,76. Администрацией района организованы и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по улицам Луначарского, Чаадаева, Железнодорожная, Кордон-95. В результате очищено свыше 3680 м2 территории, вывезено более 12 м3 мусора на полигон по утилизации. Силами МУП «Пензадормост» осуществлялась мойка прилотковой части дорог по улицам Луначарского, Сурская, Огородная, Измайлова, Коннозаводская и очистка тротуаров от грязи и мусора по улицам Суворова, Октябрьская, Парковая, Тарханова, Ерик, Злобина, Стрельбищенская, Мичурина и др. МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проводился покос травы по ул. Чаадаева.
Активное участие в проведении работ по благоустройству приняли работники коммунальных служб, промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений здравоохранения, образования и культуры. В ходе санитарной пятницы осуществлялась уборка и вывоз мусора с подведомственных территорий, мойка окон, покраска ограждений, покос травы и перекопка приствольных кругов деревьев.
ОАО «Жильё-24» приведена в надлежащее состояние придомовая территория по ул. Толстого, 4.
ООО «Железнодорожная» выполнены работы по покосу травы и санитарной очистке внутридворовых территорий по ул. Луначарского, 7,7а, Пролетарская, 30,76.
Администрацией района организованы и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по улицам Луначарского, Чаадаева, Железнодорожная, Кордон-95. В результате очищено свыше 3680 м2 территории, вывезено более 12 м3 мусора на полигон по утилизации.
Силами МУП «Пензадормост» осуществлялась мойка прилотковой части дорог по улицам Луначарского, Сурская, Огородная, Измайлова, Коннозаводская и очистка тротуаров от грязи и мусора по улицам Суворова, Октябрьская, Парковая, Тарханова, Ерик, Злобина, Стрельбищенская, Мичурина и др.
МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проводился покос травы по ул. Чаадаева.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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