В целях благоустройства и поддержания надлежащего санитарного порядка на территории города проведена санитарная пятница

Активное участие в проведении работ по благоустройству приняли работники коммунальных служб, промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений здравоохранения, образования и культуры. В ходе санитарной пятницы осуществлялась уборка и вывоз мусора с подведомственных территорий, мойка окон, покраска ограждений, покос травы и перекопка приствольных кругов деревьев.

Работниками МУП «Жилье-22» по ОЖФ проведена покраска детских игровых элементов по адресам: ул. Фабричная, 11, ул. Тарханова, 7,13, вывезен крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, размещенных по ул. Казанская, организован покос травы на придомовых территориях по улицам Фабричная, Тарханова.

ОАО «Жильё-24» приведена в надлежащее состояние придомовая территория по ул. Толстого, 4.

ООО «Железнодорожная» выполнены работы по покосу травы и санитарной очистке внутридворовых территорий по ул. Луначарского, 7,7а, Пролетарская, 30,76.

Администрацией района организованы и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по улицам Луначарского, Чаадаева, Железнодорожная, Кордон-95. В результате очищено свыше 3680 м2 территории, вывезено более 12 м3 мусора на полигон по утилизации.

Силами МУП «Пензадормост» осуществлялась мойка прилотковой части дорог по улицам Луначарского, Сурская, Огородная, Измайлова, Коннозаводская и очистка тротуаров от грязи и мусора по улицам Суворова, Октябрьская, Парковая, Тарханова, Ерик, Злобина, Стрельбищенская, Мичурина и др.

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проводился покос травы по ул. Чаадаева.