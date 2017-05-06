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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 06 мая 2017
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В целях благоустройства и поддержания надлежащего санитарного порядка на территории города проведена санитарная пятница
Сегодня в Пензе
 

Активное участие в проведении работ по благоустройству приняли работники коммунальных служб, промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений здравоохранения, образования и культуры. В ходе санитарной пятницы осуществлялась уборка и вывоз мусора с подведомственных территорий, мойка окон, покраска ограждений, покос травы и перекопка приствольных кругов деревьев.
Работниками МУП «Жилье-22» по ОЖФ проведена покраска детских игровых элементов по адресам: ул. Фабричная, 11, ул. Тарханова, 7,13, вывезен крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, размещенных по ул. Казанская, организован покос травы на придомовых территориях по улицам Фабричная, Тарханова. 

ОАО «Жильё-24» приведена в надлежащее состояние придомовая территория по ул. Толстого, 4.

ООО «Железнодорожная» выполнены работы по покосу травы и санитарной очистке внутридворовых территорий по ул. Луначарского, 7,7а, Пролетарская, 30,76. 

Администрацией района организованы и проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора по улицам Луначарского, Чаадаева, Железнодорожная, Кордон-95. В результате очищено свыше 3680 м2 территории, вывезено более 12 м3 мусора на полигон по утилизации. 

Силами МУП «Пензадормост» осуществлялась мойка прилотковой части дорог по улицам Луначарского, Сурская, Огородная, Измайлова, Коннозаводская и очистка тротуаров от грязи и мусора по улицам Суворова, Октябрьская, Парковая, Тарханова, Ерик, Злобина, Стрельбищенская, Мичурина и др.

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проводился покос травы по ул. Чаадаева. 

Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
2017-05-06
Пензенский пловец Роман Ларин выступит на Всемирной летней Универсиаде в Китае
 Всемирная летняя Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта
 
2017-05-06
В выходной день жители Пензенской области смогут получить специализированную психиатрическую помощь
 Начиная с 5 мая 2017 года предварительная запись открыта
 
2017-05-06
«Радиотехника и дети»
 В Пензе прошли областные соревнования учащихся
 
2017-05-06
Нападающий Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года
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2017-05-06
Пенза занимает первое место в общекомандном зачете Областной легкоатлетической эстафеты
 По итогам Областной легкоатлетической эстафеты
 
2017-05-06
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2017-05-06
Жителям Ахун рассказали о мерах противопожарной безопасности
 В ходе мероприятия владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности
 
2017-05-06
Ежегодная эстафета поколений «Вахта Памяти», посвященная участникам Великой Отечественной войны, состоялась в областном центре
 В Пензе инвалиды-колясочники приняли эстафету поколений «Вахта памяти»
 
2017-05-06
«Безопасные и качественные дороги»
 Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ в рамках программы
 
2017-05-06
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 Сборные команды городов и районов региона собрались в селе Кижеватово Бессоновского района, чтобы побороться за победу
 
2017-05-06
Город готовится к празднику
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2017-05-06
В поселках «Лесной» и «Ахуны» состоялись торжественные митинги
 В Ахунах и в Лесном почтили память павших
 
2017-05-06
«Листая памяти страницы…»
 Для граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на обслуживании в отделении социальной реабилитации, была организована интересная поздравительная программа
 
2017-05-06
«Благодарю!»
 В Пензе провели акцию
 
2017-05-06
Социальные работники Железнодорожного района поздравили ветерана
 В преддверии праздника – «Дня Победы»
 

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