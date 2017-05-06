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Названы победители турнира по быстрым шашкам
Сегодня в Пензе
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В период с 2 по 4 мая 2017 года в городе Пензе на базе Городского шахматного клуба состоялся городской турнир по быстрым шашкам, посвященный Дню победы. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Каждому участнику на обдумывание ходов отпускалось по 15 минут на партию. Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
В период с 2 по 4 мая 2017 года в городе Пензе на базе Городского шахматного клуба состоялся городской турнир по быстрым шашкам, посвященный Дню победы.
Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Каждому участнику на обдумывание ходов отпускалось по 15 минут на партию.
Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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