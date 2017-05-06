Названы победители турнира по быстрым шашкам

В период с 2 по 4 мая 2017 года в городе Пензе на базе Городского шахматного клуба состоялся городской турнир по быстрым шашкам, посвященный Дню победы.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Каждому участнику на обдумывание ходов отпускалось по 15 минут на партию.

Общее количество участников составило более 50 человек. Самому пожилому участнику соревнований Бычкову Василию Васильевичу 83 года (1934 года рождения) и тем не менее он занял 8 место обыграв несколько сильных игроков, а самому юному участнику Матвею Буклину 8 лет (2008 года рождения). Владимир Осипов который занял третье место в блиц турнире является единственным в Пензенской области Кандидатом в Мастера и по шашкам и по шахматам.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Младшая возрастная группа;

Девушки:

1) Акохова Алина

2) Туркова Дарья

3) Коликова Екатерина

Юноши:

1) Красичков Ярослав

2) Буклин Матвей

3) Грицай Анатолий

Старшая возрастная группа:

Девушки:

1) Саакян Айастан

2) Соболева Дарья

3) Рыбченко Олеся

Юноши:

1) Прошутинский Артем

2) Еркаев Кирилл

3) Пачурин Даниил

Городской турнир по быстрым шашкам:

1) Евдошенко Павел

2) Сайтмухаметов Алмат

3) Почесуй Леонид

Блиц-турнир:

1) Евдошенко Павел

2) Почесуй Леонид

3) Осипов Владимир

Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы