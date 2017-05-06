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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 06 мая 2017
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Названы победители турнира по быстрым шашкам
Сегодня в Пензе
 

В период с 2 по 4 мая 2017 года в городе Пензе на базе Городского шахматного клуба состоялся городской турнир по быстрым шашкам, посвященный Дню победы. 

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Каждому участнику на обдумывание ходов отпускалось по 15 минут на партию.
Общее количество участников составило более 50 человек. Самому пожилому участнику соревнований Бычкову Василию Васильевичу 83 года (1934 года рождения) и тем не менее он занял 8 место обыграв несколько сильных игроков, а самому юному участнику Матвею Буклину 8 лет (2008 года рождения). Владимир Осипов который занял третье место в блиц турнире является единственным в Пензенской области Кандидатом в Мастера и по шашкам и по шахматам.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Младшая возрастная группа;
Девушки:
1) Акохова Алина
2) Туркова Дарья 
3) Коликова Екатерина
Юноши:
1) Красичков Ярослав
2) Буклин Матвей
3) Грицай Анатолий
Старшая возрастная группа:
Девушки:
1) Саакян Айастан 
2) Соболева Дарья
3) Рыбченко Олеся
Юноши:
1) Прошутинский Артем
2) Еркаев Кирилл
3) Пачурин Даниил
Городской турнир по быстрым шашкам:
1) Евдошенко Павел
2) Сайтмухаметов Алмат
3) Почесуй Леонид
Блиц-турнир:
1) Евдошенко Павел
2) Почесуй Леонид
3) Осипов Владимир

Победители и призеры награждены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 

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