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Социальные работники Железнодорожного района поздравили ветерана
Сегодня в Пензе
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В преддверии праздника – «Дня Победы», специалистами отделения срочной социальной помощи муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы проведена благотворительная акция для участников Великой Отечественной войны, состоящих на надомном обслуживании в центре. Подарки, предоставленные в качестве благотворительной помощи учреждениями различных форм собственности, ветеранам вручили социальные работники центра.
В преддверии праздника – «Дня Победы», специалистами отделения срочной социальной помощи муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города Пензы проведена благотворительная акция для участников Великой Отечественной войны, состоящих на надомном обслуживании в центре.
Подарки, предоставленные в качестве благотворительной помощи учреждениями различных форм собственности, ветеранам вручили социальные работники центра.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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