Сотрудники и волонтеры МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели акцию «Благодарю!», приуроченную к празднованию Дня Победы. Организаторами акции вместе с учениками начальных классов МБОУ СОШ № 11 г. Пензы и МБОУ СОШ № 58 г. Пензы были изготовлены памятные открытки для ветеранов и тружеников тыла ВОВ, на которых ребята оставили свои пожелания и слова благодарности ветеранам.

Открытки будут вручены адресатам 9 мая во время Гала-концерта патриотического молодежного фестиваля «С чего начинается Родина?» на открытой площадке у здания МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы.

Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017