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«Благодарю!»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники и волонтеры МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели акцию «Благодарю!», приуроченную к празднованию Дня Победы. Организаторами акции вместе с учениками начальных классов МБОУ СОШ № 11 г. Пензы и МБОУ СОШ № 58 г. Пензы были изготовлены памятные открытки для ветеранов и тружеников тыла ВОВ, на которых ребята оставили свои пожелания и слова благодарности ветеранам.
Сотрудники и волонтеры МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели акцию «Благодарю!», приуроченную к празднованию Дня Победы.
Организаторами акции вместе с учениками начальных классов МБОУ СОШ № 11 г. Пензы и МБОУ СОШ № 58 г. Пензы были изготовлены памятные открытки для ветеранов и тружеников тыла ВОВ, на которых ребята оставили свои пожелания и слова благодарности ветеранам.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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