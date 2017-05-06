Муниципальным бюджетным учреждением «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» проведено праздничное мероприятие, посвященное празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники центра лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны состоящих на обслуживании в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, где вручили памятные подарки по месту их жительства.

Для граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на обслуживании в отделении социальной реабилитации, была организована интересная поздравительная программа «Листая памяти страницы».

Воспоминания о героическом подвиге Советского народа сменялись исполнением задушевных песен военных лет. Присутствующие с удовольствием, со слезами на глазах пели военные песни под гитару. Участникам мероприятия во время чаепития вручили памятные подарки. Пожилые люди поделились воспоминаниями о тяжелых днях войны, о патриотизме и вере в Победу.

Праздничное мероприятие закончилось минутой молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой, за светлое будущее детей и внуков. На прощание исполнили самую народную и любимую песню «Катюша».