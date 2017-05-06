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В поселках «Лесной» и «Ахуны» состоялись торжественные митинги
Сегодня в Пензе
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В поселках «Лесной» и «Ахуны» состоялись торжественные митинги, посвященные празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. В поселке «Лесной» в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы, личный состав ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области, представители Совета ветеранов и Совета общественности п. Лесной, учащиеся и педагоги МБОУ СОШ № 66 г. Пензы и жители микрорайона. Все собравшиеся выразили слова глубокой благодарности участникам боевых действий и трудового фронта Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки и цветы к памятнику боевой и трудовой славы.
В поселках «Лесной» и «Ахуны» состоялись торжественные митинги, посвященные празднованию 72-ой годовщины Великой Победы.
В поселке «Лесной» в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы, личный состав ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области, представители Совета ветеранов и Совета общественности п. Лесной, учащиеся и педагоги МБОУ СОШ № 66 г. Пензы и жители микрорайона.
Все собравшиеся выразили слова глубокой благодарности участникам боевых действий и трудового фронта Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки и цветы к памятнику боевой и трудовой славы.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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