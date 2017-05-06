В поселках «Лесной» и «Ахуны» состоялись торжественные митинги, посвященные празднованию 72-ой годовщины Великой Победы.

В поселке «Лесной» в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы, личный состав ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области, представители Совета ветеранов и Совета общественности п. Лесной, учащиеся и педагоги МБОУ СОШ № 66 г. Пензы и жители микрорайона.

Все собравшиеся выразили слова глубокой благодарности участникам боевых действий и трудового фронта Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания память павших героев и возложили венки и цветы к памятнику боевой и трудовой славы.



В поселке «Ахуны» митинг состоялся в сквере «70 лет Великой Победы». Почтить светлую память павших в годы Великой Отечественной войны, поздравить с праздником ныне живых ветеранов собрались жители, педагоги и учащиеся общеобразовательной школы № 19. Выразить слова глубокой признательности приехали: депутат Законодательного Собрания Пензенской области Олег Куроедов, депутат Пензенкой городской Думы, директор общеобразовательной школы № 77, участник боевых действий в Афганистане, кавалер ордена «Красной звезды» Юрий Прошкин, сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы и представители Совета ветеранов и Совета общественности п. Ахуны.