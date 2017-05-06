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Город готовится к празднику
Сегодня в Пензе
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В преддверии празднования Дня Победы, администрацией Железнодорожного района города Пензы организованы работы по покосу травы на улицах Сурской, Чехова, Луначарского. МУП «Пензадормост» проведена покраска пешеходных ограждений по улице Октябрьской, мойка тротуаров по улицам Измайлова и Коннозаводской.
В преддверии празднования Дня Победы, администрацией Железнодорожного района города Пензы организованы работы по покосу травы на улицах Сурской, Чехова, Луначарского.
МУП «Пензадормост» проведена покраска пешеходных ограждений по улице Октябрьской, мойка тротуаров по улицам Измайлова и Коннозаводской.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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