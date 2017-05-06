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Виктор Кувайцев принял участие в открытии Областной легкоатлетической эстафеты
Сегодня в Пензе
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Легкоатлетическая эстафета на призы Губернатора Пензенской области стартовала сегодня, 6 мая. Сборные команды городов и районов региона собрались в селе Кижеватово Бессоновского района, чтобы побороться за победу. На церемонии открытия соревнований присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица. Поддержать команды города Пензы приехала и председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова. – Отрадно видеть, сколько здесь улыбающихся, счастливых людей. Количество участников состязаний говорит о том, что спорт в регионе развивается, – поделился мнением о мероприятии Виктор Кувайцев. Глава исполнительной власти города побеседовал со спортсменами, представляющими на эстафете областной центр, пожелал им успешного выступления. В рамках соревнований пройдут пять забегов, первый начался в 13.00, в 16.00 будут подведены итоги и награждены победители. Областная легкоатлетическая эстафета является традиционным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства населения Пензенской области. Впервые областная легкоатлетическая эстафета проводилась 2 мая 1999 года в Пензе.
Легкоатлетическая эстафета на призы Губернатора Пензенской области стартовала сегодня, 6 мая. Сборные команды городов и районов региона собрались в селе Кижеватово Бессоновского района, чтобы побороться за победу.
На церемонии открытия соревнований присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица. Поддержать команды города Пензы приехала и председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова.
– Отрадно видеть, сколько здесь улыбающихся, счастливых людей. Количество участников состязаний говорит о том, что спорт в регионе развивается, – поделился мнением о мероприятии Виктор Кувайцев. Глава исполнительной власти города побеседовал со спортсменами, представляющими на эстафете областной центр, пожелал им успешного выступления.
В рамках соревнований пройдут пять забегов, первый начался в 13.00, в 16.00 будут подведены итоги и награждены победители.
Областная легкоатлетическая эстафета является традиционным спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства населения Пензенской области.
Впервые областная легкоатлетическая эстафета проводилась 2 мая 1999 года в Пензе.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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