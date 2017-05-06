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 Суббота, 06 мая 2017
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«Безопасные и качественные дороги»
Сегодня в Пензе
 

Во время объезда городских территорий глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил, как осуществляются ремонтные мероприятия на объектах улично-дорожной сети областного центра. В состав выездной инспекции также вошли заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ Андрей Гришин, начальник МУП «Пензадорморст» Вячеслав Голохвастов, начальник отдела обеспечения функционирования городского хозяйства Александр Утин.

Основное внимание было уделено улицам, которые вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Так, на данный момент на улице Пушкина осуществляется замена бортового камня. Фрезерование дорожного полотна ведется на улице Бекешской. Также участники объезда посетили улицы Львовскую, Мереняшева, Тепличную, где специалисты проводят подготовительные работы,  и проспект Победы.

– График ремонтных мероприятий должен быть плотным. Учитывая солидные объемы, работы должны в обязательном порядке вестись и в выходные дни, – подчеркнул Виктор Кувайцев. Он поручил усилить контроль со стороны курирующих органов за темпами ремонта.

Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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