Ежегодная эстафета поколений «Вахта Памяти», посвященная участникам Великой Отечественной войны, состоялась в областном центре

В эстафете приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья из Пензы и Пензенской области.

Участники эстафеты встретились в сквере «Пионерский», где работали фотозона, полевая кухня и музей военной техники.

В торжественной части мероприятия приняли участие представители правительства Пензенской области и администрации города Пензы, а также творческие коллективы инвалидных организаций.

С приветствием к героям эстафеты обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин. Вместе с колонной, которая выстроилась у сквера «Журавли», он проследовал до Вечного огня у монумента Воинской и Трудовой славы на проспекте Победы, где состоялось возложение венков и цветов.

Эстафета поколений – уникальная акция. Люди с ограниченными возможностями наряду со здоровыми людьми несут знамя Победы, отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняя историческую память народа, выражая свою гражданскую позицию, символизируя передачу вахты памяти следующим поколениям россиян.