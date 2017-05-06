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Жителям Ахун рассказали о мерах противопожарной безопасности
Сегодня в Пензе
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Во исполнение поручения главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева, сотрудниками администрации Железнодорожного района города совместно с представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» был проведен межведомственный рейд по профилактике противопожарной безопасности в частном секторе района Ахуны и садоводческом некоммерческом товариществе «Союз». В ходе мероприятия владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, доведены меры административной ответственности за нарушения основных требований в области противопожарной безопасности, розданы памятки.
Во исполнение поручения главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева, сотрудниками администрации Железнодорожного района города совместно с представителями МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» был проведен межведомственный рейд по профилактике противопожарной безопасности в частном секторе района Ахуны и садоводческом некоммерческом товариществе «Союз».
В ходе мероприятия владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, доведены меры административной ответственности за нарушения основных требований в области противопожарной безопасности, розданы памятки.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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