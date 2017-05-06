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Пенза занимает первое место в общекомандном зачете Областной легкоатлетической эстафеты
Сегодня в Пензе
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Соревнования состоялись сегодня в с.Кижеватово Бессоновского района. Поболеть за наших спортсменов приезжал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова, родственники и друзья участников эстафеты. – На протяжении всех забегов вы демонстрировали прекрасную спортивную подготовку, стойкость, волю к победе и сплоченность команд, – обратился к спортсменам Виктор Кувайцев и поблагодарил за победу.
Соревнования состоялись сегодня в с.Кижеватово Бессоновского района. Поболеть за наших спортсменов приезжал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова, родственники и друзья участников эстафеты.
– На протяжении всех забегов вы демонстрировали прекрасную спортивную подготовку, стойкость, волю к победе и сплоченность команд, – обратился к спортсменам Виктор Кувайцев и поблагодарил за победу.
Новость: Администрация города Пензы 06 мая 2017
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