Пенза занимает первое место в общекомандном зачете Областной легкоатлетической эстафеты

Соревнования состоялись сегодня в с.Кижеватово Бессоновского района. Поболеть за наших спортсменов приезжал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова, родственники и друзья участников эстафеты.

– На протяжении всех забегов вы демонстрировали прекрасную спортивную подготовку, стойкость, волю к победе и сплоченность команд, – обратился к спортсменам Виктор Кувайцев и поблагодарил за победу.