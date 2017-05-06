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Нападающий Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года
Сегодня в Пензе
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первом матче группового этапа с командой Швеции россиянин сравнял счёт. В немецком Кёльне 5 мая 2017 года сборная России обыграла команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею со счетом 2:1. Первыми шайбу забросили шведы. На 15-й минуте отличился Элиас Линдхольм. Россияне отыгрались в третьем периоде. На 44-й минуте дебютную шайбу за национальную команду забросил Сергей Андронов, выступающий за московский ЦСКА. Победу подопечные Олега Знарка одержали в серии буллитов, решающую шайбу забросил Артемий Панарин. В настоящее время Сергей Андронов представляет интересы одного из сильнейших клубов КХЛ. В прошлом сезоне он вместе со своим ЦСКА остановился всего в шаге от Кубка Гагарина. На сегодняшний день считается одним из сильнейших российских нападающих в Континентальной хоккейной лиге. Сергей Андронов родился в Пензе 19 июля 1989 года. Карьеру профессионального хоккеиста начал в дублирующем составе пензенского «Дизеля» затем подписал контракт с тольяттинской «Ладой». Последние пять лет является игроком столичного клуба ЦСКА. Следующий матч сборная России проведет 7 мая 2017 года. Соперником будет сборная Италии, вернувшаяся в Высшую лигу.
первом матче группового этапа с командой Швеции россиянин сравнял счёт.
В немецком Кёльне 5 мая 2017 года сборная России обыграла команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею со счетом 2:1. Первыми шайбу забросили шведы. На 15-й минуте отличился Элиас Линдхольм. Россияне отыгрались в третьем периоде. На 44-й минуте дебютную шайбу за национальную команду забросил Сергей Андронов, выступающий за московский ЦСКА.
Победу подопечные Олега Знарка одержали в серии буллитов, решающую шайбу забросил Артемий Панарин.
В настоящее время Сергей Андронов представляет интересы одного из сильнейших клубов КХЛ. В прошлом сезоне он вместе со своим ЦСКА остановился всего в шаге от Кубка Гагарина. На сегодняшний день считается одним из сильнейших российских нападающих в Континентальной хоккейной лиге.
Сергей Андронов родился в Пензе 19 июля 1989 года. Карьеру профессионального хоккеиста начал в дублирующем составе пензенского «Дизеля» затем подписал контракт с тольяттинской «Ладой». Последние пять лет является игроком столичного клуба ЦСКА.
Следующий матч сборная России проведет 7 мая 2017 года. Соперником будет сборная Италии, вернувшаяся в Высшую лигу.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 мая 2017
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