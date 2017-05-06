В областном Центре развития творчества детей и юношества в рамках областного Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века» прошли областные соревнования учащихся по сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и дети».

В соревнованиях приняли участие команды из городов Пензы, Кузнецка; Кузнецкого, Мокшанского и Нижнеломовского районов.

Юные радиолюбители соревновались по двум возрастным группам (до 14 лет включительно и с 15 до 18 лет) в конкурсах «Монтажник», «Наладчик» и «Теоретический зачёт».

По итогам соревнований призовые места в командном зачёте распределились следующим образом:

I место - команда Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы;

II место - команда Центра детского творчества Кузнецкого района;

III место - команда станции юных техников № 1 г. Пензы.

В личном зачёте победителями стали:

Алексей Петрунин, учащийся Центра детского творчества г. Кузнецка (конкурс «Теоретический зачет»);

Илья Корин, учащийся Центра детского творчества г. Кузнецка (конкурс «Старший монтажник»);

Дмитрий Овчинников, учащийся Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы (конкурс «Старший наладчик»);

Алексей Удалов, учащийся Центра детского творчества г. Кузнецка (конкурс «Младший монтажник»);

Павел Бухарев, учащийся Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы (конкурс «Младший наладчик»).

Победители и призёры областных соревнований награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.