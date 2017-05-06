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«Радиотехника и дети»
Сегодня в Пензе
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В областном Центре развития творчества детей и юношества в рамках областного Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века» прошли областные соревнования учащихся по сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и дети». Юные радиолюбители соревновались по двум возрастным группам (до 14 лет включительно и с 15 до 18 лет) в конкурсах «Монтажник», «Наладчик» и «Теоретический зачёт». По итогам соревнований призовые места в командном зачёте распределились следующим образом: В личном зачёте победителями стали: Победители и призёры областных соревнований награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.
В областном Центре развития творчества детей и юношества в рамках областного Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века» прошли областные соревнования учащихся по сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и дети».
Юные радиолюбители соревновались по двум возрастным группам (до 14 лет включительно и с 15 до 18 лет) в конкурсах «Монтажник», «Наладчик» и «Теоретический зачёт».
По итогам соревнований призовые места в командном зачёте распределились следующим образом:
В личном зачёте победителями стали:
Победители и призёры областных соревнований награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.
Новость: Министерство образования Пензенской области 06 мая 2017
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