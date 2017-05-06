В выходной день жители Пензенской области смогут получить специализированную психиатрическую помощь

На базе диспансерного психиатрического отделения Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова пройдет «День психиатра» в целях повышения доступности и информированности о предоставлении психиатрической помощи жителям Пензенской области.

Начиная с 5 мая 2017 года предварительная запись открыта к следующим специалистам:

главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Пензенской области – В. И. Белоусов;

врачи психиатры участковые взрослого населения;

врачи психиатры участковые детского населения;

врач-эпилептолог.

Обратиться на прием к указанным специалистам может любой гражданин, нуждающийся в комплексной оценке психического состояния, получить специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, получить консультацию детского психиатра по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений у детей и подростков, при необходимости получить консультацию медицинского психолога.



Прием организован с 08.00 до 14.00 в диспансерном психиатрическом отделении (корпус № 15) Пензенской областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова, расположенного по адресу: г.Пенза, ул. Лермонтова, 28.



Записаться на прием возможно по телефону регистратуры: 54-75-98, используя электронную запись на портале: http://penzadoctor.ru/, непосредственно на сайте ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова, также возможно самообращение без предварительной записи.