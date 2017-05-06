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В выходной день жители Пензенской области смогут получить специализированную психиатрическую помощь
Сегодня в Пензе
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На базе диспансерного психиатрического отделения Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова пройдет «День психиатра» в целях повышения доступности и информированности о предоставлении психиатрической помощи жителям Пензенской области. Начиная с 5 мая 2017 года предварительная запись открыта к следующим специалистам: Обратиться на прием к указанным специалистам может любой гражданин, нуждающийся в комплексной оценке психического состояния, получить специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, получить консультацию детского психиатра по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений у детей и подростков, при необходимости получить консультацию медицинского психолога.
На базе диспансерного психиатрического отделения Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова пройдет «День психиатра» в целях повышения доступности и информированности о предоставлении психиатрической помощи жителям Пензенской области.
Начиная с 5 мая 2017 года предварительная запись открыта к следующим специалистам:
Обратиться на прием к указанным специалистам может любой гражданин, нуждающийся в комплексной оценке психического состояния, получить специализированную психиатрическую помощь при наличии расстройств, получить консультацию детского психиатра по вопросам наличия психоэмоциональных, депрессивных и иных нарушений у детей и подростков, при необходимости получить консультацию медицинского психолога.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 06 мая 2017
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