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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 06 мая 2017
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Пензенский пловец Роман Ларин выступит на Всемирной летней Универсиаде в Китае
Сегодня в Пензе
 

С 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэй (КНР) состоится XXIX Всемирная летняя Универсиада. Студенческая сборная команда России по плаванию была сформирована по итогам отбора на чемпионате России по плаванию и утверждена президиумом Всероссийской федерации плавания.

Всемирная летняя Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и включает в себя соревнования по 21 виду спорта.

В состав сборной команды России по плаванию вошли 30 спортсменов (19 мужчин и 11 женщин), среди которых воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Роман Ларин. 

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 мая 2017
2017-05-06
Пензенский пловец Роман Ларин выступит на Всемирной летней Универсиаде в Китае
 Всемирная летняя Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта
 
2017-05-06
В выходной день жители Пензенской области смогут получить специализированную психиатрическую помощь
 Начиная с 5 мая 2017 года предварительная запись открыта
 
2017-05-06
«Радиотехника и дети»
 В Пензе прошли областные соревнования учащихся
 
2017-05-06
Нападающий Сергей Андронов стал автором первого гола сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года
 Воспитанник пензенской школы хоккея
 
2017-05-06
Пенза занимает первое место в общекомандном зачете Областной легкоатлетической эстафеты
 По итогам Областной легкоатлетической эстафеты
 
2017-05-06
Губернатор отметил высокий уровень организации областной легкоатлетической эстафеты
 Губернатор принял участие в церемонии открытия областной легкоатлетической эстафеты в с.Кижеватово Бессоновского района
 
2017-05-06
Жителям Ахун рассказали о мерах противопожарной безопасности
 В ходе мероприятия владельцам домов и дачных участков разъяснены меры противопожарной безопасности
 
2017-05-06
Ежегодная эстафета поколений «Вахта Памяти», посвященная участникам Великой Отечественной войны, состоялась в областном центре
 В Пензе инвалиды-колясочники приняли эстафету поколений «Вахта памяти»
 
2017-05-06
«Безопасные и качественные дороги»
 Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ в рамках программы
 
2017-05-06
Виктор Кувайцев принял участие в открытии Областной легкоатлетической эстафеты
 Сборные команды городов и районов региона собрались в селе Кижеватово Бессоновского района, чтобы побороться за победу
 
2017-05-06
Город готовится к празднику
 МУП «Пензадормост» проведена покраска пешеходных ограждений по улице Октябрьской
 
2017-05-06
В поселках «Лесной» и «Ахуны» состоялись торжественные митинги
 В Ахунах и в Лесном почтили память павших
 
2017-05-06
«Листая памяти страницы…»
 Для граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на обслуживании в отделении социальной реабилитации, была организована интересная поздравительная программа
 
2017-05-06
«Благодарю!»
 В Пензе провели акцию
 
2017-05-06
Социальные работники Железнодорожного района поздравили ветерана
 В преддверии праздника – «Дня Победы»
 

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