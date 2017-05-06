Пензенский пловец Роман Ларин выступит на Всемирной летней Универсиаде в Китае

С 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэй (КНР) состоится XXIX Всемирная летняя Универсиада. Студенческая сборная команда России по плаванию была сформирована по итогам отбора на чемпионате России по плаванию и утверждена президиумом Всероссийской федерации плавания.

Всемирная летняя Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и включает в себя соревнования по 21 виду спорта.

В состав сборной команды России по плаванию вошли 30 спортсменов (19 мужчин и 11 женщин), среди которых воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Роман Ларин.