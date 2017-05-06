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Пензенский пловец Роман Ларин выступит на Всемирной летней Универсиаде в Китае
Сегодня в Пензе
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С 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэй (КНР) состоится XXIX Всемирная летняя Универсиада. Студенческая сборная команда России по плаванию была сформирована по итогам отбора на чемпионате России по плаванию и утверждена президиумом Всероссийской федерации плавания. Всемирная летняя Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и включает в себя соревнования по 21 виду спорта. В состав сборной команды России по плаванию вошли 30 спортсменов (19 мужчин и 11 женщин), среди которых воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Роман Ларин.
С 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэй (КНР) состоится XXIX Всемирная летняя Универсиада. Студенческая сборная команда России по плаванию была сформирована по итогам отбора на чемпионате России по плаванию и утверждена президиумом Всероссийской федерации плавания.
Всемирная летняя Универсиада проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) и включает в себя соревнования по 21 виду спорта.
В состав сборной команды России по плаванию вошли 30 спортсменов (19 мужчин и 11 женщин), среди которых воспитанник Центра спортивной подготовки Пензенской области Роман Ларин.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 мая 2017
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