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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 08 мая 2017
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В Казани состоялся третий день чемпионата России по прыжкам в воду
Сегодня в Пензе
 

В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили Илья Захаров и Евгений Кузнецов (437,55 балла), в синхроне с вышки – Юлия Тимошинина и Валерия Белова (312,96), в командных соревнованиях  – Тимошинина и Кузнецов (419,90). Вторыми в женском синхроне стали еще две пензенские спортсменки – Ирина Асташкина и Полина Саекова. Надежда Бажина в паре с Виктором Минибаевым стали вторыми в командных соревнованиях.

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань, 5 мая 2017 года.

Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки. 1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов (Саратов – Пенза / Ставрополь – Пенза) – 437,55. 2. Александр Белёвцев / Никита Шлейхер (Казань) – 431,04. 3. Вячеслав Новосёлов / Евгений Новосёлов (Екатеринбург) – 402,75.

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. 1. Юлия Тимошинина / Валерия Белова (Москва / Пенза) – 312,96. 2. Ирина Асташкина / Полина Саекова (Пенза) – 280,86. 3. Елизавета Кансо / Анна Чуйнышена (Москва / Санкт-Петербург) – 277,20.

Команды. 1. Юлия Тимошина / Евгений Кузнецов (Москва / Ставрополь – Пенза) – 419,90. 2. Надежда Бажина / Виктор Минибаев (Пенза / Московская обл. – Москва) – 389,40. 3. Никита Шлейхер / Виктория Милашечкина (Казань) – 376,05.

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 07 мая 2017
2017-05-07
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2017-05-07
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2017-05-07
Временная схема организации дорожного движения на 9 мая
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2017-05-07
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 В настоящее время в зеленой зоне завершились мероприятия по акарицидной обработке и она функционирует в полном объеме
 

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